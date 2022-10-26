Губернатор Югры провела официальную встречу и заключила соглашение с президентом Альфа-Банка

Наталья Комарова провела встречу с председателем совета директоров и президентом Альфа-Банка Олегом Сысуевым и презентовала масштабные инвестиционные возможности региона. «В Югре реализуется 468 инвестиционных проектов различного уровня. Объем инвестиций с применением механизмов государственно-частного партнерства превысил 57,2 миллиарда рублей. Это соглашение о государственно-частном партнерстве, 39 концессионных соглашений по созданию объектов образования, спорта, межмуниципальных полигонов твердых коммунальных отходов, 15 объектов ЖКХ, 1 объект культуры», – приводит слова губернатора департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

Региональное правительство также заинтересовано в опыте «Альфы» по работе с венчурным капиталом и инвестициях в стартапы, сказала Наталья Комарова. И добавила, что сейчас автономный округ активно приглашает инвесторов в проекты, не связанные с базовыми для региона отраслями. Например: беспилотная доставка грузов, цифровые месторождения, инновационное оборудование, технологии по декарбонизации, инновационная научно-технологическая деятельность, производство кино.

«Мы всегда стояли на передовых применения современных технологий и эффективного использования интеллектуального потенциала», – отметил Олег Сысуев. Они с Натальей Комаровой подписали соглашение о сотрудничестве, предполагающее совместное развитие социальных и инвестиционных проектов, а также повышение финансовой грамотности югорчан. Глава Югры также пригласила директора Альфа-Банка на Югорский предпринимательский форум, который пройдет в Ханты-Мансийске 1-2 декабря этого года.