В Ханты-Мансийске прошла большая конференция по сохранению традиционных языков

В Ханты-Мансийске прошла большая научно-практическая конференция, посвященная сохранению традиционных языков и знаний коренных народов севера в Югре. Событие собрало 150 экспертов, в том числе – ученых из Индии и Казахстана. Все это – в рамках проекта «Мой родной язык» и международного десятилетия языков коренных народов. По словам зампредседателя российского комитета программы ЮНЕСКО «Программа для всех» Сергея Бакейкина, «Мой родной язык» помогает вырабатывать идеи и инициативы по сохранению родных языков народов России. Югра – не первый регион принимающий подобную конференцию, но опыт региона в вопросах сохранения культуры и языков северных народов уникален.

Как ни странно, успехи на этом направлении достигаются далеко не только по направлениям просвещения, образования и культуры (хотя и по ним в том числе). «Основа традиционных знаний – гармония природы и человека. Для приоритетного пользования земельными ресурсами, животным миром коренными народами образованы 475 территорий традиционного природопользования, – рассказала Наталья Комарова в ходе открытия конференции. – Это 24 процента от общей площади региона. На этих землях коренные народы ведут традиционную хозяйственную деятельность — охотятся, собирают дикоросы, занимаются рыбалкой, используя знания предков о бережном природопользовании».

Как рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры, только за пять лет в число региональных объектов нематериального культурного наследия внесены 53 наименования, в том числе – обычаи, технологии изготовления предметов быта, традиционных инструментов и костюмов, традиционные ремесла.

Большую работу по этому направлению делают сами жителями. Представитель народа манси Денис Вынгилев из Саранпауля (Березовский район) для поддержания родной культуры разработал приложение – мансийско-русский переводчик «Торум ащ латын». Сейчас там пять тысяч слов, которые озвучены мужским и женским голосом. В перспективе вокабулярий приложения вырастет до 30 тысяч слов – именно столько в нынешних научных трудах существует общих русско-мансийских слов.

Известная в Югре хантыйская поэтесса Мария Волдина записала уже 20 выпусков аудиосказок на родном языке, а также ее собственных произведений. Сборник выйдет в 2023 году. Благодаря ему как будущие поколения ханты, так и в целом все человечество сможет услышать этот язык и сказки в исходном авторском звучании.

Эти проекты окружное правительство поддерживает при помощи различных программ, в том числе – грантовых конкурсов. «Для популяризации языков народов ханты и манси среди детей и молодежи нужно использовать современные подходы и инструменты. Должен быть и стимул, и внутренняя мотивация. Чтобы сформировать такой интерес к этнокультуре и наследию, мы используем возможности креативных индустрий, – рассказала директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры Елена Шумакова. – С помощью грантовой поддержки и адресных государственных решений в Югре развиваются национальные медиа, выпускаются аудиогазеты на родных языках, создаются фильмы и анимация о культуре и мифологии коренных народов Севера, игры и комиксы, которые помогают знакомить с традиционным образом жизни, бытом, языками народов ханты, манси и лесных ненцев».

Благодаря грантам по направлению «Поддержка коренных малочисленных народов Севера» в Югре уже реализовано около двух десятков проектов – не только по языковому направлению, но и в принципе по сохранению традиционных видов ремесел, их популяризации, проведению мероприятий этнической направленности.

Чтобы юные представители коренных народов не отрывались от родной культуры и могли одновременно познавать традиции своих предков вкупе с современным образованием Югра реализует проект «Стойбищная школа-сад». «Важно понимать – дети представителей коренных народов Севера получают от родителей языковую атмосферу, важные знания, на которых веками строятся культура и жизнь народа. На сегодняшний день в Югре работают шесть стойбищных школ-садов, в которых занимаются 30 детей в возрасте от 3 до 7 лет», – рассказала губернатор автономного округа.

А для того, чтобы коренные народы в принципе имели возможность поддерживать связь с миром и получать необходимую информацию и услуги, не отрываясь от традиционного хозяйствования, в Югре активно развивается проект «IT-стойбище». Специалисты департамента информационных технологий региона проводят в места традиционного пользования КМНС спутниковый интернет. За четыре года реализации около трех тысяч человек на 69 стойбищах. Это привело, в частности, к развитию такого явления как этноблогинг – представители коренных народов размещают в сети заметки о своей жизни, которые пользуются популярностью и приносят авторам заработок.

С учетом того, что на территории Югры живут представители 124 национальностей, соблюдение межэтнического согласия, мира и добрососедского сосуществования – большое достижение региона. «По сути, наш округ – это уменьшенная модель России, у Югры выработан огромный опыт добрых доверительных отношений разных народов друг с другом. Традиционный образ жизни, культура, родные языки, промыслы коренных народов – основа многих гуманитарных проектов Югры и всей России. Особые возможности Югры основаны на этнокультурном наследии коренных народов», – резюмировала Наталья Комарова.