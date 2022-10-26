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Оставшийся без работы вахтовик из Казахстана несколько лет скитался по югорской тайге

Волонтеры нашли истощенного уроженца Казахстана, который несколько лет скитался по югорской тайге

Оставшийся без работы вахтовик из Казахстана несколько лет скитался по югорской тайге
Фото: pixabay

Волонтеры нашли в лесах ХМАО уроженца Казахстана, который несколько лет скитался по тайге. Подробности изданию Neft рассказали в Тюменском центре «Милосердие».

По данным волонтеров, четыре года назад житель Казахстана Александр Шаров приехал в ХМАО на заработки. Здесь он работал строителем, а в свободное время путешествовал по тайге. Потеряв работу, мужчина не смог найти новую из-за проблем с документами и отправился жить в лес.

Поисковики обнаружили Шарова в тяжелом состоянии. Он был истощен, обнаружились и проблемы с почками. Мужчину поместили в больницу.

Ранее сообщалось, что житель Республики Саха отправился домой из Сургута пешком после того, как его обманул работодатель. Пенсионер два месяца был на вахте, однако зарплату ему не выплатили. Следственный комитет России поручил югорским и якутским коллегам разобраться в ситуации.


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Сегодня в 17:37, просмотров: 204, комментариев: 0
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