Житель Югорска подозревается в убийстве сожительницы подушкой

В Югорске следователи возбудили уголовное дело об убийстве женщины. В совершении преступления подозревается 41-летний местный житель, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

По данным следствия, 26 сентября мужчина обратился в скорую помощь с сообщением о том, что обнаружил свою 50-летнюю сожительницу мертвой. По его словам, женщина внезапно перестала дышать. Однако судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стало удушение.

«Дальнейшими следственными действиями установлено, что 26 сентября 2022 года в дневное время во время ссоры 41-летний сожитель накрыл голову потерпевшей подушкой, лишив возможности дышать, что повлекло наступление ее смерти», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчину задержали. Под тяжестью улик он согласился с версией следствия. Расследование уголовного дела продолжается. Решается вопрос о мере пресечения подозреваемому.