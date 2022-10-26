Два человека умерли от коронавируса в ХМАО за сутки

В Югре за прошедшие сутки выявлено 76 новых случаев заражения коронавирусом, днем ранее было 94. Больше всего новых заболевших зафиксировано в Ханты-Мансийске - 20 и Сургуте - 19. В других муниципалитетах - от 1 до 8 новых случаев.

«По клинической структуре: бессимптомные – 1, с симптомами ОРВИ — 75», - уточнили в окружном оперативном штабе.

Также за сутки в ХМАО от коронавируса умерли два человека - до этого летальные исходы не регистрировались несколько недель. Общее число жертв инфекции, по официальным данным, достигло 2 587. Выздоровели за весь период пандемии 244 471 человек.