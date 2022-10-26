УАЗ протаранил забор в Советском районе - пострадали два человека

В ХМАО за минувшие сутки произошло единственное ДТП - в нем пострадали два человека. Авария случилась ночью на ул. Центральная в селе Локосово Сургутского района. По данным окружной Госавтоинспекции, 38-летний водитель УАЗ Patriot не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и допустил съезд автомобиля на обочину, после чего врезался в забор.

«В результате ДТП водитель и его пассажир, 33-летний мужчина, получили травмы», - отметили в пресс-службе ведомства.

В Госавтоинспекции напомнили, что ухудшение погодных условий может неблагоприятно отразиться на дорожной обстановке. Водителям следует выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию, выполнять предписание дорожных знаков и исключить совершение резких маневров.