Почти 90 процентов взрослых югорчан получили первый компонент прививки от ковида

Более 900 тысяч взрослых югорчан завершили двухкомпонентную вакцинацию от коронавируса, это 86,1 процента от всех совершеннолетних жителей округа. А если говорить о первом компоненте прививки, то доля повышается до почти 90 процентов. Такие данные были озвучены на оперативном штабе, который ранее занимался только противодействием коронавирусу, а сейчас также курирует борьбу с санкционным давлением и вопросами частичной мобилизации. Провела его Наталья Комарова.

«В соответствии с постановлением главного санитарного врача Российской Федерации от 17 октября 2022 года № 22 отменена необходимость сдачи ПЦР-тестов на коронавирус для непривитых россиян, приезжающих из-за рубежа; для иностранных граждан и лиц без гражданства необходимо заполнить анкету прибывающего в Россию. Документом упраздняется предписание для работодателей проинформировать сотрудников, выезжающих за рубеж, о необходимости сдать ПЦР-тест по прибытии и соблюдать режим изоляции до получения результатов», – отметила в ходе разговора губернатор.

Если говорить о масштабной статистике, то за всю пандемию коронавирусом заразились 248 тысяч человек, из них немногим более 2,5 тысяч умерли от ковида, рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры. Таким образом уровень летальности от этого вируса в Югре составляет 1,04 процента. В настоящий момент самый острый момент очередной волны пройден – сейчас во всем округе болеет около 1,5 тысяч человек, почти все переносят инфекцию в легкой форме. В реанимации находятся всего семь человек на всю Югру, из них двое – на искусственной вентиляции легких.

«Коечный фонд достаточный, лекарства имеются в полном объеме, в том числе для лечения пациентов с тяжелым течением инфекции. Сформирован более чем трехмесячный запас лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты. Также достаточен запас вакцины — более 15 тысяч доз во всех медицинских организациях», – рассказал директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.