Новый сезон кубка по управлению бизнесом «Точка Роста» пройдет в Югре

В Югре объявлен сбор команд на юбилейный XV сезон Кубка по управлению бизнесом «Точка Роста». Он проходит в регионе при участии РАНХиГС и в рамках национального этапа международного чемпионата GlobalManagementChallenge. Проект проходит в Югре с 2008 года, напоминает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики автономного округа.

В «Точке Роста» соревнуются команды в составе от трех до пяти человек. Они формируют комплексы решения управленческих задач в рамках специальной онлайн-платформы – в течение четырех месяцев они пройдут три отборочных тура, в ходе которых будут управлять виртуальной компанией. За один ход, на который дается неделя, им будет нужно принимать до 75 управленческих решений, выстраивая развитие своей компании и конкурируя с соперниками по игре / рынку.

Как правило, в «Точке Роста» соревнуются команды специалистов из крупных компаний, предпринимателей, бюджетников, а также студентов, аспирантов и преподавателей вузов – за 14 лет в проекте приняли участие более двух тысяч команд и девяти тысяч человек из всех муниципалитетов Югры. Ожидается, что в нынешнем сезоне в Кубке по управлению бизнеса выступят около 1,2 тысячи человек.

Регистрация на демонстрационный раунд продлится до 7 ноября, а на первый отборочный раунд – до 20 ноября. В числе организаторов – правительство Югры, РАНХиГС, Фонд поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес». Для команд, которые не выдвинуты корпорациями и крупным бизнесом, участие бесплатно. Для желающих опубликована инструкцияпо сбору и регистрации команды.