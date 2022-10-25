Югорчанин предстанет перед судом за изнасилование семилетней давности

В Нефтеюганске перед судом предстанет 33-летний местный житель за преступление семилетней давности. Он обвиняется в изнасиловании и иных действиях сексуального характера. Расследование уголовного дела против мужчины завершено, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Преступление произошло 24 июля 2015 года в квартире одного из домов 5 микрорайона Нефтеюганска. По версии следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совместно с 25-летним знакомым совершил изнасилование и иные действия сексуального характера в отношении 30-летней (на момент совершения преступления) местной жительницы.

Соучастника задержали оперативно и в 2016 году осудили к 7 годам лишения свободы. А обвиняемый скрылся и длительное время проживал в разных регионах России. Задержать его удалось в сентябре этого года.

«Под тяжестью собранных доказательств обвиняемый признал вину, следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - добавили в пресс-службе регионального СУ СКР.