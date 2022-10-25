Жители ХМАО перевели более 6 миллионов рублей мошенникам за сутки

Более 6 миллионов рублей перевели югорчане мошенникам за минувшие выходные. В полицию обратились 15 граждан, которые стали жертвами мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом.

Сургутянке позвонили неизвестные и сообщили о намерении злоумышленников оформить кредит на ее имя. Для предотвращения этих действий, женщина сообщила код из смс-сообщения и предоставила мошенникам доступ к «мобильному банку», привязанного к банковскому счету. В итоге, мошенники оформили потребительский кредит, и потерпевшая потеряла почти 450 тысяч рублей.

«В Лангепасе женщина, желая приобрести одежду в одной из социальных сетей, перевела мошенникам более 10 тысяч рублей. Жительница Сургутского района, в надежде заработать на инвестициях, потеряла более 16 тысяч рублей. Еще одна сургутянка лишилась 3 тысяч рублей, желая снять в аренду квартиру. Переведя злоумышленнику залог, тот перестал выходить на связь», – отметили в пресс-службе УМВД Югры.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Полиция принимает меры к установлению и задержанию подозреваемых.