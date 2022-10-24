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​Югра внедрила федеральную платформу по взаимодействию родителей, школьников и учителей

В Югре начала работать платформа «Сферум» от VK

​Югра внедрила федеральную платформу по взаимодействию родителей, школьников и учителей
Фото siapress.ru

Югра стала одним из первых регионов России, внедривших в свою образовательную систему платформу «Сферум» от корпорации VK. Благодаря ей учителя смогут планировать и проводить онлайн-уроки, корректировать расписание, создавать чаты с детьми и родителями.

«Я установила «Сферум» и уже работаю в приложении. Здесь доступно создание бесед для всех участников образовательного процесса (педагогов, учеников, родителей). Не могу не отметить возможность видеозвонка, при помощи которого можно провести и совещание, и родительское собрание, и даже урок в дистанционном формате при необходимости», – рассказала учитель начальных классов МБОУ «СОШ №6 им. Сирина Н.И.» г. Ханты-Мансийска Людмила Болдовская.

«Сферум» также сможет интегрировать электронные журналы и дневники.


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Сегодня в 17:54, просмотров: 170, комментариев: 0
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