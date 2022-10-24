Человек пострадал по вине пьяного водителя на югорской трассе

В ХМАО за минувшую неделю, с 15 по 21 октября, сотрудники Госавтоинспекции задержали 120 водителей с признаками опьянения. В отношении 16 из них, повторно севших за руль в пьяном виде, возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе окружной Госавтоинспекции.

Один из нетрезвых водителей спровоцировал ДТП с пострадавшим. По данным ведомства, 48-летний мужчина, управляя Suzuki, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля «ВАЗ» и столкнулся с ним. По инерции «ВАЗ» отбросило на движущийся впереди автобус. Травмы в ДТП получил 36-летний водитель отечественной легковушки.

«После медицинского освидетельствования водителя иномарки выяснилось, что в выдыхаемом воздухе 0,779 мг/л паров этилового спирта», - уточнили в пресс-службе ведомства.