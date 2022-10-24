138 новых случаев коронавируса подтвердили в ХМАО за сутки

В 17 муниципалитетах ХМАО за минувшие сутки выявлено 138 новых случаев заражения коронавирусом. Большинство из них в Сургуте - 41, а также в Ханты-Мансийске - 28 и Нефтеюганске - 13. В других муниципалитетах зафиксировано от 1 до 8 новых заболевших.

«По клинической структуре: с симптомами ОРВИ — 132, пневмония — 6», - отметили в окружном оперативном штабе.

Всего коронавирусом в Югре, по официальным данным, сейчас болеют 1 702 человека. Умерли за весь период пандемии 2 585 пациентов, выздоровели 244 175 человек.