В ХМАО поймали 32-летнюю югорчанку со спайсом

В Пыть-Яхе в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью», направленной на выявление лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, сотрудниками полиции была задержана 32-летняя жительница Нефтеюганска за незаконное хранение наркотических средств.

На 700-м километре автодороги «Нефтеюганск-Мамонтово» полицейские остановили Ладу Весту под управлением 67-летнего мужчины. В ходе личного досмотра автомобиля и пассажиров, у 32-летней женщины в правом кармане куртки обнаружили и изъяли пакет серого цвета с неизвестным содержанием внутри. Согласно исследовании, в содержимом пакета находилось синтетическое наркотическое средство – спайс, общей массой 1,93 грамма.

«Со слов подозреваемой, спайс она приобретала для личного употребления через Интернет. Для того, чтобы забрать закладку, которая находилась по координатам в г. Пыть-Яхе, женщина заказала такси. Подозреваемая работает в одной фирме по месту проживания в должности менеджера продаж. Установлено, что задержанная в 2015 году привлекалась за аналогичное преступление. Нефтеюганским городским судом ей было вынесен приговор в виде условного наказания сроком на 3 года», – отметили в пресс-службе УМВД Югры.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. Фигурантке дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.