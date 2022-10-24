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Югорчанка стала чемпионом России по боксу

Жительница Радужного завоевала титул чемпиона России по боксу

Югорчанка стала чемпионом России по боксу
Фото: сsp-ugra.ru

С 16 по 22 октября в Краснодаре состоялся Чемпионат России по боксу среди женщин, приуроченный к 30-летию Федерации бокса России. По итогам турнира, жительница Радужного Диана Пятак завоевала золотую медаль и титул «Чемпиона России».

Спортсменка выступала в весовой категории свыше 81 кг. В финале ее соперником стала Татьяна Богданова из Иркутской области. В конечном итоге, поединок завершился со счетом 2:3 в пользу югорчанки.

Всего в соревнованиях приняли участие более 200 девушек из 50 регионов РФ. В состав Югры вошли семь девушек из Пыть-Яха, Радужного, Мегиона и Ханты-Мансийска. Призовой фонд турнира составил 24 миллиона рублей. Победительницы получили по 1,5 млн., серебряные призеры — по 250 тысяч, бронзовые — по 125 тысяч рублей.


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Сегодня в 11:16, просмотров: 248, комментариев: 0
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