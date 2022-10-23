Жителю Радужного грозит 10 колонии за то, что ударил головой полицейского

Житель Радужного может получить 10 колонии за то, что ударил полицейского головой. Об этом сообщает телеграм-канал СУ СКР по ХМАО.

Инцидент произошел вечером 27 августа. По версии следствия, 47-летнего мужчину задержали за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. В ответ он решил отомстить полицейскому и нанес ему удар головой, чем причинил вред здоровью средней тяжести.

«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Преступление, предусмотренное ч.2 ст. 318 УК РФ, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», - уточнили в пресс-службе ведомства.