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Югорчанин ударил головой полицейского - возбуждено дело

Жителю Радужного грозит 10 колонии за то, что ударил головой полицейского

Югорчанин ударил головой полицейского - возбуждено дело
Фото: pixabay

Житель Радужного может получить 10 колонии за то, что ударил полицейского головой. Об этом сообщает телеграм-канал СУ СКР по ХМАО.

Инцидент произошел вечером 27 августа. По версии следствия, 47-летнего мужчину задержали за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. В ответ он решил отомстить полицейскому и нанес ему удар головой, чем причинил вред здоровью средней тяжести.

«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Преступление, предусмотренное ч.2 ст. 318 УК РФ, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», - уточнили в пресс-службе ведомства.


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Сегодня в 18:53, просмотров: 261, комментариев: 0
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