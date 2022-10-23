В ХМАО остановили автомобиль, водителем которого оказался находящийся в розыске убийца

В Октябрьском районе ХМАО сотрудники ДПС остановили автомобиль для проверки документов. За рулем оказался 52-летний гражданин Республики Молдова, более двух лет находящийся в международном розыске за совершение убийства, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

«Известно, что в 2017 году, находясь за пределами Российской Федерации, он причинил ножевые ранения мужчине, от которых тот скончался. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник закопал тело», - рассказали подробности в пресс-службе ведомства.

Мужчину задержали и отправили в изолятор временного содержания. Решается вопрос о его экстрадиции.