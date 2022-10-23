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​Сургут и Ханты-Мансийск лидируют в Югре по заболеваемости ковидом

Свыше 150 югорчан заболели коронавирусом за сутки

​Сургут и Ханты-Мансийск лидируют в Югре по заболеваемости ковидом
Фото: pixabay

В 18 муниципалитетах ХМАО за сутки выявлен 151 новый случай коронавируса. Больше всего новых заболевших в Сургуте и Ханты-Мансийске - 37 и 32 соответственно, а также в Нефтеюганске - 21. В других городах и районах зафиксировано от 1 до 9 новых случаев заражения.

«По клинической структуре: с симптомами ОРВИ — 144, пневмония — 7», - уточнили в окружном оперативном штабе.

Всего ковидом в Югре, по официальным данным, сейчас болеют 1702 человека. Умерли с начала пандемии 2 585 пациентов, выздоровели 244 037 человек.


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Сегодня в 12:20, просмотров: 316, комментариев: 0
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