Власти ХМАО ужесточили пропускной режим в школах

В Югре ужесточили регламент о пропускном режиме в школах. Так, по информации правительства, при проведении родительских собраний и праздников классные руководители должны будут подавать перечень с именами посетителей на пост охраны. Папы и мамы смогут пройти в учреждение только по пропуску ребенка либо с паспортом.

Кроме того, входные двери, запасные выходы образовательных учреждений предложили оборудовать прочными запорами и электромагнитными замками. Охранники также должны будут проверять груз автомобилей, въезжающих на территорию школ.

«В типовом регламенте учтены положения федеральных нормативно-правовых актов, опыт других субъектов Российской Федерации, а также рекомендации Росгвардии и УМВД по Югре», — пояснил директор департамента образования и науки Алексей Дренин, отметив при этом, что в документе заполнены пробелы в действующих нормативно-правовых актах.