16+
Логотип Сиапресс
USD  61,1958   EUR  59,8378  

Новости

Больше новостей
Вы поддерживаете идею отказаться от новогодних гуляний?
Комментировать
0
Создание агломерации для Сургута…

позитивный шаг 39.8%

негативный шаг 21.7%

не знаю 38.6%

Всего голосов: 166

Комментировать
0
Ваше душевное состояние сегодня…

спокойное 31.5%

тревожное 57.6%

безразличное 9.8%

не знаю 1.1%

другое (в комментариях) 0%

Всего голосов: 184

Комментировать
0
Больше опросов

В Югре продолжается кампания по уплате имущественных налогов

До уплаты имущественных налогов остается месяц. Почему это важно сделать

В Югре продолжается кампания по уплате имущественных налогов
Фото РИЦ Югра

В Сургуте и Югре в самом разгаре кампания по уплате имущественных налогов. Жители всего региона либо уже получили, либо получают уведомления за 2021 год. Как это происходит, сколько предполагается собрать, и почему важно платить налоги вовремя – рассказала и.о. руководителя управления Федеральной налоговой службы по ХМАО-Югре Ольга Зиновьева.

Итак, имущественные налоги физических лиц – это налог непосредственно налог на имущество, транспортный и земельный налог. Их формированием ФНС занимается в течение лета, и с 1 октября начинается массовая рассылка уведомлений вкупе с большой информационной кампанией – налоговики проводят дни открытых дверей, увеличивают время работы своих инспекций, распространяют информацию в СМИ и даже пытаются достучаться до внимания посетителей ТРЦ. Все это продлится до 1 декабря – это крайний срок их уплаты.

Кто платит эти налоги. Конкретно в этом случае речь идет о физических лицах, которые имеют в собственности квартиры, дома, земельные участки, автомобили, маломерные суда – в общем, все имущество, что ставится на учет в Росреестре, Ростехнадзоре и прочих структурах. Информация из этих ведомств стекается в налоговую службу, там ее анализируют, актуализируют, и формируют сводные налоговые уведомления.

В этом году, по словам Ольги Зиновьевой, сформировано 802 тысячи налоговых уведомлений на 3,5 млрд рублей – это на 400 млн рублей больше, чем годом ранее. «Связано это с увеличением некоторых ставок. Например, на торговые и административно-офисные здания, которыми владеют физические лица. В Сургуте эта ставка выросла с 0,7 до 1,5 процентов от кадастровой стоимости», – отметила руководитель налогового ведомства.

Любопытно то, что югорчане оказываются довольно продвинутыми пользователями налоговой информации – 60 процентов из всех уведомлений они получают в режиме онлайн в личном кабинете ФНС. Это больше, чем в среднем по России. Оставшиеся 40 процентов (это около 330 тысяч) уведомлений прилетают в физические почтовые ящики наших земляков в виде заказных писем. Ольга Зиновьева особо подчеркивает – не нужно переживать, когда вы откроете письмо с уведомлением, а там написано, что он от налоговой службы Башкирии. Дело в том, что ФНС Югры формирует все списки, а полномочия по печати и рассылке оных передает в башкирское отделение. Так что в этом смысле все в порядке.

Как происходит сам процесс подготовки уведомлений. Сначала ФНС собирает максимально полную информацию о статусе имущества наших граждан с многочисленных регистрирующих органов, в том числе – Росреестр, Ростех, ГИБДД, исполнительные органы местной власти. Последние также дают налоговикам информацию о том, кто из граждан попадает под разнообразные льготы. И далее в ФНС в течение всего лета идет кропотливая работа: берется объект, его кадастровая стоимость, доля владения у тех или иных людей (например, квартирой часто владеют супруги в долях по 50 процентов), умножается на период владения в течение 2021 года, и вычисляется сумма налога. Затем она может быть откорректирована в зависимости от льгот, которыми обладает человек. Все это сводится в уведомление.

Есть нюанс с налогом на имущество. ФНС не может одномоментно увеличить его размер для человека более чем на 10 процентов по сравнению с прошлым годом. Пример для наглядности: собственник в 2021 году заплатил за свою квартиру налог в 2 000 рублей. В течение следующего года произошла переоценка ее стоимости, и реальный налог на нее в 2022 году составляет 2 500 рублей, но предъявить эту сумму к оплате по закону нельзя – максимум в пределах роста на 10 процентов, то есть 2 200 рублей. Это правило логично не распространяется на новоприобретенное имущество, а также на административно-деловую и торгово-офисную недвижимость.

«Хочу напомнить, что уплата налогов – это не только конституционная обязанность граждан, но и инвестиция в наш регион и будущее наших детей», – отметила Ольга Зиновьева. Почему так? Дело в том, что имущественные налоги физлиц остаются в пределах субъекта федерации, а вообще в основном идут в бюджеты муниципалитетов. К таким относятся налог на имущество и землю. Транспортный налог на 80 процентов идет в региональную казну и на 20 процентов – в тот муниципалитет, где зарегистрирована машина.

Таким образом, по словам Ольги Зиновьевой, имущественные налоги формируют в среднем 6 процентов бюджета каждого муниципалитета. Но это в среднем. Например, в Нягани они дают 10 процентов казны, в Сургуте – 9 процентов. Важный пункт – это те деньги, которыми местные администрации могут пользоваться свободно. Как правило, они идут на проекты благоустройства, ремонты дорог и социальных объектов.

«Приведу пример: в прошлом году мы получили 427 млн рублей от налогов на имущество и землю физических лиц. Для сравнения – тогда же на благоустройство дворов мы направили 200 млн рублей, благодаря чему 30-32 двора приведем в порядок в этом сезоне. На ремонт детских садов, школ, учреждений культуры мы направили 227 млн рублей. Ремонт дворов – 700-770 млн рублей, из которых около 500 млн – из городского бюджета», – рассказывает директор департамента финансов администрации города Маргарита Новикова.

При этом многие жители Югры пользуются разнообразными налоговыми льготами. В частности, это пенсионеры и люди предпенсионного возраста, инвалиды I-II группы и многодетные семьи. Информацию по ним ФНС получает и в проактивном режиме применяет льготы к тем суммам, что они должны заплатить. Если говорить про абсолютные цифры – в Югре 300 тысяч граждан имеют льготу по налогу на имущество, 150 тысяч – по транспортному налогу, и еще около 90 тысяч – по земельному налогу.

Что делать, если гражданин получил налоговое уведомление и с приведенными там данными не согласен? Менее продвинутый вариант решения проблемы – прийти в местную инспекцию ФНС и написать по этому поводу заявление, которое будет рассмотрено налоговиками. Более продвинутая опция – зайти в личный кабинет налогоплательщика и заполнить заявление в одной из форм «жизненных ситуаций», в которых есть различные сценарии, типа «это имущество мне не принадлежит», «неправильно применена льгота», «неправильно указана стоимость имущества» и так далее. Эти заявления налоговики рассмотрят не за 30 дней, как обычные, а за две недели.

«Налогоплательщики становятся финансово подкованными – в этом году мы получили на 10 тысяч меньше подобных заявлений, чем в прошлом, – отмечает Ольга Зиновьева. – К тому же не все вопросы касаются претензий к расчету, многие пишут с просьбой разъяснить механизмы выведения итоговой сумму. И мы благодарны тем налогоплательщикам, которые задают вопросы и указывают на некоторые недочеты, благодаря этому мы повышаем эффективность нашей работы». В случае, если налог действительно был насчитан неверно, для гражданина формируется новое уведомление, уплата по которому может быть назначена на срок позже 1 декабря.

Разумеется, в этой сфере никуда не деться от должников. Если говорить о данных на 1 октября 2022 года, в Югре по имущественным налогам собрался долг в размере 1,5 млрд рублей. Из них около миллиарда – по транспортному налогу, 350 млн рублей – по имущественному, и 100 млн – по земельному. С людьми, которые не заплатили, работает специальный центр компетенций, базирующийся в Лангепасе. Среди инструментария по взысканию: напоминания, претензионно-судебная работа, арест имущества, обращения в службу судебных приставов, прямые контакты с работодателями и банками должника по взысканию необходимых сумм, а также запрет на выезд.

Новый список должников появится у ФНС 2 декабря – на следующий день после крайнего срока уплаты налогов. Тогда же информация об этом придет каждому, кто забыл или просто не стал платить, в личный кабинет Госуслуг. Но лучше, конечно, до этого не доводить.

При поддержке администрации Сургута


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 19:56, просмотров: 71, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Опубликована карта укрытий для населения в Сургуте 1990
  2. В поселении Сургутского района случился сильный пожар на заправке 932
  3. Таксисты Сургута недовольны низкими тарифами: «Хватит возить по цене автобуса!» 594
  4. Губернатору Югры исполнилось 67 лет 552
  5. В Сургуте из окна 7 этажа выпал маленький ребенок 546
  6. Буллинг и цветы жизни 462
  7. Югорчанина осудили за убийство собутыльника табуретом и ножом 406
  8. Куда сходить в Сургуте на выходных 22-23 октября? // АФИША 403
  9. В Югре задержали разыскиваемого за убийство гражданина Молдовы 370
  10. Главный фестиваль национальных культур Сургута не просто вернулся, но стал еще лучше 360
  1. ​Квартиру с золотым туалетом продают в Югре за 12 млн рублей 3077
  2. В Югре идут новые отправки мобилизованных 2161
  3. Опубликована карта укрытий для населения в Сургуте 1990
  4. Экс-мэра Сургута объявили в розыск украинское МВД 1894
  5. Сургутский ресторан «VIP 777» планируют снести в декабре 2022 года 1863
  6. Николай Заболотнев: «Мы сделали из премии «Отец года» настоящий семейный праздник» 1643
  7. Что сейчас делать с недвижимостью продавцам, покупателям и инвесторам 1621
  8. ​Сургутский проект умного города признан лучшим на федеральном уровне 1575
  9. Администрация Сургута приватизирует еще три объекта 1429
  10. Нефтяной потолок 1408
  1. СМИ: в Югре начинается вторая волна мобилизации 39762
  2. ​В России все еще существует альтернативная гражданская служба. Разбираемся, работает ли она во время мобилизации 19573
  3. Изменятся ли правила выезда из страны в связи с частичной мобилизацией? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 13557
  4. Ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации в РФ // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 9401
  5. СМИ сообщили о брони от мобилизации для сотрудников «Роснефти» в ХМАО 7741
  6. В Нефтеюганске поймали двух проституток, отказавшихся возвращать деньги 6686
  7. Два одиночных пикета против мобилизации прошли в Сургуте 5800
  8. В Югре опровергли информацию о второй волне мобилизации 5306
  9. Как обезопасить свой телефон от прослушки? // КОНСУЛЬТАЦИЯ СИА-ПРЕСС 4289
  10. Наталья Комарова: заседания призывной комиссии в Югре будут проходить в прямом эфире 3382

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика