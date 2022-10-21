До уплаты имущественных налогов остается месяц. Почему это важно сделать

В Сургуте и Югре в самом разгаре кампания по уплате имущественных налогов. Жители всего региона либо уже получили, либо получают уведомления за 2021 год. Как это происходит, сколько предполагается собрать, и почему важно платить налоги вовремя – рассказала и.о. руководителя управления Федеральной налоговой службы по ХМАО-Югре Ольга Зиновьева.

Итак, имущественные налоги физических лиц – это налог непосредственно налог на имущество, транспортный и земельный налог. Их формированием ФНС занимается в течение лета, и с 1 октября начинается массовая рассылка уведомлений вкупе с большой информационной кампанией – налоговики проводят дни открытых дверей, увеличивают время работы своих инспекций, распространяют информацию в СМИ и даже пытаются достучаться до внимания посетителей ТРЦ. Все это продлится до 1 декабря – это крайний срок их уплаты.

Кто платит эти налоги. Конкретно в этом случае речь идет о физических лицах, которые имеют в собственности квартиры, дома, земельные участки, автомобили, маломерные суда – в общем, все имущество, что ставится на учет в Росреестре, Ростехнадзоре и прочих структурах. Информация из этих ведомств стекается в налоговую службу, там ее анализируют, актуализируют, и формируют сводные налоговые уведомления.

В этом году, по словам Ольги Зиновьевой, сформировано 802 тысячи налоговых уведомлений на 3,5 млрд рублей – это на 400 млн рублей больше, чем годом ранее. «Связано это с увеличением некоторых ставок. Например, на торговые и административно-офисные здания, которыми владеют физические лица. В Сургуте эта ставка выросла с 0,7 до 1,5 процентов от кадастровой стоимости», – отметила руководитель налогового ведомства.

Любопытно то, что югорчане оказываются довольно продвинутыми пользователями налоговой информации – 60 процентов из всех уведомлений они получают в режиме онлайн в личном кабинете ФНС. Это больше, чем в среднем по России. Оставшиеся 40 процентов (это около 330 тысяч) уведомлений прилетают в физические почтовые ящики наших земляков в виде заказных писем. Ольга Зиновьева особо подчеркивает – не нужно переживать, когда вы откроете письмо с уведомлением, а там написано, что он от налоговой службы Башкирии. Дело в том, что ФНС Югры формирует все списки, а полномочия по печати и рассылке оных передает в башкирское отделение. Так что в этом смысле все в порядке.

Как происходит сам процесс подготовки уведомлений. Сначала ФНС собирает максимально полную информацию о статусе имущества наших граждан с многочисленных регистрирующих органов, в том числе – Росреестр, Ростех, ГИБДД, исполнительные органы местной власти. Последние также дают налоговикам информацию о том, кто из граждан попадает под разнообразные льготы. И далее в ФНС в течение всего лета идет кропотливая работа: берется объект, его кадастровая стоимость, доля владения у тех или иных людей (например, квартирой часто владеют супруги в долях по 50 процентов), умножается на период владения в течение 2021 года, и вычисляется сумма налога. Затем она может быть откорректирована в зависимости от льгот, которыми обладает человек. Все это сводится в уведомление.

Есть нюанс с налогом на имущество. ФНС не может одномоментно увеличить его размер для человека более чем на 10 процентов по сравнению с прошлым годом. Пример для наглядности: собственник в 2021 году заплатил за свою квартиру налог в 2 000 рублей. В течение следующего года произошла переоценка ее стоимости, и реальный налог на нее в 2022 году составляет 2 500 рублей, но предъявить эту сумму к оплате по закону нельзя – максимум в пределах роста на 10 процентов, то есть 2 200 рублей. Это правило логично не распространяется на новоприобретенное имущество, а также на административно-деловую и торгово-офисную недвижимость.

«Хочу напомнить, что уплата налогов – это не только конституционная обязанность граждан, но и инвестиция в наш регион и будущее наших детей», – отметила Ольга Зиновьева. Почему так? Дело в том, что имущественные налоги физлиц остаются в пределах субъекта федерации, а вообще в основном идут в бюджеты муниципалитетов. К таким относятся налог на имущество и землю. Транспортный налог на 80 процентов идет в региональную казну и на 20 процентов – в тот муниципалитет, где зарегистрирована машина.

Таким образом, по словам Ольги Зиновьевой, имущественные налоги формируют в среднем 6 процентов бюджета каждого муниципалитета. Но это в среднем. Например, в Нягани они дают 10 процентов казны, в Сургуте – 9 процентов. Важный пункт – это те деньги, которыми местные администрации могут пользоваться свободно. Как правило, они идут на проекты благоустройства, ремонты дорог и социальных объектов.

«Приведу пример: в прошлом году мы получили 427 млн рублей от налогов на имущество и землю физических лиц. Для сравнения – тогда же на благоустройство дворов мы направили 200 млн рублей, благодаря чему 30-32 двора приведем в порядок в этом сезоне. На ремонт детских садов, школ, учреждений культуры мы направили 227 млн рублей. Ремонт дворов – 700-770 млн рублей, из которых около 500 млн – из городского бюджета», – рассказывает директор департамента финансов администрации города Маргарита Новикова.

При этом многие жители Югры пользуются разнообразными налоговыми льготами. В частности, это пенсионеры и люди предпенсионного возраста, инвалиды I-II группы и многодетные семьи. Информацию по ним ФНС получает и в проактивном режиме применяет льготы к тем суммам, что они должны заплатить. Если говорить про абсолютные цифры – в Югре 300 тысяч граждан имеют льготу по налогу на имущество, 150 тысяч – по транспортному налогу, и еще около 90 тысяч – по земельному налогу.

Что делать, если гражданин получил налоговое уведомление и с приведенными там данными не согласен? Менее продвинутый вариант решения проблемы – прийти в местную инспекцию ФНС и написать по этому поводу заявление, которое будет рассмотрено налоговиками. Более продвинутая опция – зайти в личный кабинет налогоплательщика и заполнить заявление в одной из форм «жизненных ситуаций», в которых есть различные сценарии, типа «это имущество мне не принадлежит», «неправильно применена льгота», «неправильно указана стоимость имущества» и так далее. Эти заявления налоговики рассмотрят не за 30 дней, как обычные, а за две недели.

«Налогоплательщики становятся финансово подкованными – в этом году мы получили на 10 тысяч меньше подобных заявлений, чем в прошлом, – отмечает Ольга Зиновьева. – К тому же не все вопросы касаются претензий к расчету, многие пишут с просьбой разъяснить механизмы выведения итоговой сумму. И мы благодарны тем налогоплательщикам, которые задают вопросы и указывают на некоторые недочеты, благодаря этому мы повышаем эффективность нашей работы». В случае, если налог действительно был насчитан неверно, для гражданина формируется новое уведомление, уплата по которому может быть назначена на срок позже 1 декабря.

Разумеется, в этой сфере никуда не деться от должников. Если говорить о данных на 1 октября 2022 года, в Югре по имущественным налогам собрался долг в размере 1,5 млрд рублей. Из них около миллиарда – по транспортному налогу, 350 млн рублей – по имущественному, и 100 млн – по земельному. С людьми, которые не заплатили, работает специальный центр компетенций, базирующийся в Лангепасе. Среди инструментария по взысканию: напоминания, претензионно-судебная работа, арест имущества, обращения в службу судебных приставов, прямые контакты с работодателями и банками должника по взысканию необходимых сумм, а также запрет на выезд.

Новый список должников появится у ФНС 2 декабря – на следующий день после крайнего срока уплаты налогов. Тогда же информация об этом придет каждому, кто забыл или просто не стал платить, в личный кабинет Госуслуг. Но лучше, конечно, до этого не доводить.

При поддержке администрации Сургута