Оперативный штаб по безопасности создан в ХМАО

В ХМАО создан оперативный штаб по безопасности региона. Соответствующее постановление подписала губернатор Наталья Комарова. В оперштаб вошли представители территориальных подразделений федеральных силовых ведомств и исполнительных органов государственной власти округа, сообщает телеграм-канал регионального правительства.

Первое заседание оперштаба прошло накануне совместно с заседанием Антитеррористической комиссии.

Наталья Комарова поручила:

- усилить охрану общественного порядка

- обеспечить общественную безопасность, особенно на объектах транспорта

- обеспечить безопасность коммуникаций, связи, энергетики (установить особый режим).

«Обращаю внимание должностных лиц на то, что реализация принимаемых решений должна быть обеспечена в ограниченно короткие сроки», — подчеркнула губернатор Югры.