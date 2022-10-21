16+
Логотип Сиапресс
USD  61,5018   EUR  60,4371  

Новости

Больше новостей
Вы поддерживаете идею отказаться от новогодних гуляний?
Комментировать
0
Создание агломерации для Сургута…

позитивный шаг 39.8%

негативный шаг 21.7%

не знаю 38.6%

Всего голосов: 166

Комментировать
0
Ваше душевное состояние сегодня…

спокойное 31.5%

тревожное 57.6%

безразличное 9.8%

не знаю 1.1%

другое (в комментариях) 0%

Всего голосов: 184

Комментировать
0
Больше опросов

Сургут сохраняет лидерство в ХМАО по приросту новых заболевших ковидом

231 новый случай коронавируса выявили в ХМАО за сутки, из них 52 в Сургуте

Сургут сохраняет лидерство в ХМАО по приросту новых заболевших ковидом
pixabay.com

В 21 муниципалитете ХМАО за минувшие сутки выявили 231 новый случай заражения коронавирусом. Как и в предыдущие дни, больше всего новых заболевших в Сургуте - 52, а также в Ханты-Мансийске - 39, Нефтеюганском районе и Нижневартовске - по 18. В других муниципалитетах зафиксировано от 1 до 15 новых случаев заражения.

«По клинической структуре: бессимптомные – 4, с симптомами ОРВИ — 220, пневмония — 7», - уточнили в окружном оперативном штабе.

Всего ковидом, по официальным данным, сейчас в ХМАО болеют 1 778 человек. Общее число лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 248 018. Выздоровели за весь период 243 655 человек. Скончались 2 585 пациентов.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:48, просмотров: 177, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Нижневартовске опубликовали карту укрытий для населения 961
  2. Операция без единого разреза: как работают рентгенохирурги СОКБ? 908
  3. Третий дом сургутского ЖК «Любимый» принимает своих жильцов 832
  4. В поселении Сургутского района случился сильный пожар на заправке 708
  5. В Югре ожидаются снег с дождем и сильный ветер 662
  6. ​Не торгом единым: на что еще готовы пойти продавцы недвижимости ради продажи квартиры 623
  7. В Сургутском районе построят еще одну школу по концессии 622
  8. В Нижневартовске появится «Союз отцов» - будет отстаивать семейные ценности 531
  9. Опубликована карта укрытий для населения в Сургуте 514
  10. ​В браке и с высшим образованием: кто чаще берет потребительский кредит в Сбербанке 489
  1. ​Квартиру с золотым туалетом продают в Югре за 12 млн рублей 3030
  2. В Югре идут новые отправки мобилизованных 2095
  3. Экс-мэра Сургута объявили в розыск украинское МВД 1867
  4. Сургутский ресторан «VIP 777» планируют снести в декабре 2022 года 1809
  5. «Путь великого дракона» пролегает через Сургут 1749
  6. ​Самое интересное в Сургутской агломерации – кто в ней окажется главным 1625
  7. Николай Заболотнев: «Мы сделали из премии «Отец года» настоящий семейный праздник» 1610
  8. Что сейчас делать с недвижимостью продавцам, покупателям и инвесторам 1599
  9. ​Сургутский проект умного города признан лучшим на федеральном уровне 1546
  10. Власти РФ определили подрядчика, который восстановит Крымский мост 1480
  1. СМИ: в Югре начинается вторая волна мобилизации 39731
  2. ​В России все еще существует альтернативная гражданская служба. Разбираемся, работает ли она во время мобилизации 19452
  3. Изменятся ли правила выезда из страны в связи с частичной мобилизацией? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 13525
  4. Ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации в РФ // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 9377
  5. СМИ сообщили о брони от мобилизации для сотрудников «Роснефти» в ХМАО 7700
  6. Сургутские военкоматы не раскрывают деталей мобилизации 7043
  7. В Нефтеюганске поймали двух проституток, отказавшихся возвращать деньги 6661
  8. Два одиночных пикета против мобилизации прошли в Сургуте 5782
  9. В Югре опровергли информацию о второй волне мобилизации 5281
  10. Как обезопасить свой телефон от прослушки? // КОНСУЛЬТАЦИЯ СИА-ПРЕСС 4268

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика