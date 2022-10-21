231 новый случай коронавируса выявили в ХМАО за сутки, из них 52 в Сургуте

В 21 муниципалитете ХМАО за минувшие сутки выявили 231 новый случай заражения коронавирусом. Как и в предыдущие дни, больше всего новых заболевших в Сургуте - 52, а также в Ханты-Мансийске - 39, Нефтеюганском районе и Нижневартовске - по 18. В других муниципалитетах зафиксировано от 1 до 15 новых случаев заражения.

«По клинической структуре: бессимптомные – 4, с симптомами ОРВИ — 220, пневмония — 7», - уточнили в окружном оперативном штабе.

Всего ковидом, по официальным данным, сейчас в ХМАО болеют 1 778 человек. Общее число лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 248 018. Выздоровели за весь период 243 655 человек. Скончались 2 585 пациентов.