Полицейские ХМАО поймали разыскиваемого за убийство уроженца Молдовы

В Октябрьском районе на автодороги Нягань – Унъюган сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль, в котором находился 52-летний уроженца Молдовы, состоящий в межгосударственном розыске более двух лет за совершение убийства.

«Известно, что в 2017 году, находясь за пределами Российской Федерации, он причинил ножевые ранения мужчине, от которых тот скончался. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник закопал тело», – отметили в пресс-службе УМВД Югры.

В настоящее время мужчина под стражей в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об экстрадиции разыскиваемого.