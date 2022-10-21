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В Югре задержали разыскиваемого за убийство гражданина Молдовы

Полицейские ХМАО поймали разыскиваемого за убийство уроженца Молдовы

В Югре задержали разыскиваемого за убийство гражданина Молдовы
Фото: unsplash.com

В Октябрьском районе на автодороги Нягань – Унъюган сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль, в котором находился 52-летний уроженца Молдовы, состоящий в межгосударственном розыске более двух лет за совершение убийства.

«Известно, что в 2017 году, находясь за пределами Российской Федерации, он причинил ножевые ранения мужчине, от которых тот скончался. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник закопал тело», – отметили в пресс-службе УМВД Югры.

В настоящее время мужчина под стражей в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об экстрадиции разыскиваемого.


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Сегодня в 09:35, просмотров: 137, комментариев: 0
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