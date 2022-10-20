Житель Когалыма хотел инвестировать в криптовалюту и потерял почти 2 миллиона рублей

46-летний местный житель Когалыма хотел инвестировать личные сбережения в криптовалюту и улучшить свое благосостояние, однако связался с мошенником и потерял почти 2 миллиона рублей. Об этом сообщили в УМВД Югры.

Мужчина рассказал, что увидел в интернете рекламу криптовалютной компании, после чего скачал приложение и оформил личный кабинет и электронный кошелек. Далее когалымчанину перезвонил неизвестный и представился персональным менеджером, после чего объяснил алгоритм действия. Главным условием было вкладывать как можно больше денег на счет и таким образом получить больше прибыли.

«Потерпевший оформил в нескольких банках кредиты на общую сумму 1 миллион 900 тысяч рублей и пополнил счет электронного кошелька. Далее он стал ждать прибыль. Аферисты убеждали мужчину, что она составляет 12 тысяч долларов США. Однако, когда потерпевший захотел вывести денежные средства, то его счет оказался заморожен, а лже-брокеры утверждали, что необходимо оплатить страховку на сумму 13 тысяч долларов и если он ее не внесет, то никакой прибыли не получит. Тогда мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию», – отметили в ведомстве.

Полицейские проводят комплекс мероприятий для установления лиц, причастных к преступлению. Следственным отделением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».