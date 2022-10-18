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​В Сургутском районе сломался вездеход с двумя мужчинами - один из них погиб

Вездеход с мужчинами застрял на месторождении Сургутского района, один из них погиб

​В Сургутском районе сломался вездеход с двумя мужчинами - один из них погиб
pixabay.com

В «Центроспас-Югорию» накануне поступило сообщение, что на территории месторождения в Сургутском районе сломался вездеход, требуется эвакуация двух человек. На помощь отправились спасатели.

«Прибыв к месту вызова, спасатели встретились с сотрудниками полиции и скорой медицинской помощи, проследовали 15 километров по грунтовой дороге к месту происшествия, где обнаружили застрявший автомобиль, в котором находились пострадавшие. Один из мужчин обнаружен погибшим - сотрудники скорой помощи констатировали смерть. Второму пострадавшему с переохлаждением медики оказали помощь», - сообщили в учреждении.

В ходе проведения работ автомобиль «КамАЗ» увяз в болоте, и спасателям пришлось задействовать технику нефтяной компании для оказания помощи.


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Сегодня в 13:14, просмотров: 247, комментариев: 0
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