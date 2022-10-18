В Сургутском районе начались съемки полнометражного фильма

В Сургутском районе приступили к съемкам высокобюджетного фильма для международного рынка. Всего в Югре запланирована съемка пяти полнометражных фильмов с общим бюджетом свыше 900 миллионов рублей. Об этом в ходе заседания регионального совета по вопросам развития инвестиционной деятельности сообщила губернатор Югры Наталья Комарова.

«Развитие киноиндустрии — одно из направлений инвестиционной политики региона. Видеоконтент, выпускаемый компанией «Айсмедиа», ориентирован на международный кинорынок. С октября 2022 года и до конца 2023 года компания запускает в автономном округе съемки пяти полнометражных фильмов. Совокупный бюджет кинокартин превысит 900 млн рублей. Съемки первой картины стартовали 17 октября в Сургутском районе», — сказала в ходе заседания Наталья Комарова.

Стоит отметить, что марте 2022 года на территории ХМАО проходили съемки полнометражной картины «Либерия: охотники за сокровищами». Сюжет фильма повествует о легендарной библиотека Ивана Грозного.