Инфляция в ХМАО замедлилась до 8,43%

В Югре инфляция замедлилась до 8,43%. Месяцем ранее этот показатель составлял 9,01%. Информацию об этом опубликовали на сайте Банка России. Годовой темп прироста цен в регионе остался ниже, чем по РФ в целом (13,68%), и самым низким в Уральском федеральном округе, где инфляция составила 11,41%.

«Замедление инфляции во многом обусловлено расширением товарного предложения, сдержанным потребительским спросом на ряд непродовольственных товаров и произошедшим во втором квартале текущего года укреплением рубля. В сфере услуг на замедление роста цен продолжало оказывать влияние субсидирование Правительством ХМАО – Югры внутренних авиаперелетов», – сообщили специалисты Банка России.