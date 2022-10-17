Житель Сургутского района хотел украсть вышку-мачту с вертолетной площадки

В Сургутском районе ХМАО неизвестный попытался украсть вышку-мачту, расположенную на вертолетной площадке на территории геологоразведочного предприятия. С таким заявлением представители компании обратились в полицию. Они оценили стоимость едва не украденного имущества в 170 тыс. рублей.

«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В ходе разбирательства было установлено, что сургутянин 1989 года рождения пытался украсть с вертолетной площадки геологоразведочного предприятия вышку-мачту, но был замечен сотрудниками организации», - рассказали в пресс-службе ОМВД по Сургутскому району.

Злоумышленник пояснил, что планировал распилить вышку и продать. Полицейские возбудили против него уголовное дело о краже.