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В Югре за неделю ликвидировали 26 пожаров

Пожарные ХМАО потушили 26 пожаров за неделю

В Югре за неделю ликвидировали 26 пожаров
Фото: unsplash.com

За прошлую неделю пожарные ликвидировали 26 пожаров. Общая сумма возможного ущерба могла составить более 21 миллиона рублей, однако огнеборцам удалось сохранить имущество граждан.

«Объектами возгораний в большинстве случаев стали строения (19), в числе которых жилые дома (6), дачи (5), бани (5), гаражи (7) и транспортные средства (4). На воде зафиксировано три происшествия, погибло четверо человек», – сообщает МЧС России по ХМАО-Югре.

Отметим, что основные причины пожаров ‒ нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и бытовых приборов и неосторожность граждан.


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Сегодня в 09:45, просмотров: 331, комментариев: 0
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