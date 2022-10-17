Пожарные ХМАО потушили 26 пожаров за неделю

За прошлую неделю пожарные ликвидировали 26 пожаров. Общая сумма возможного ущерба могла составить более 21 миллиона рублей, однако огнеборцам удалось сохранить имущество граждан.

«Объектами возгораний в большинстве случаев стали строения (19), в числе которых жилые дома (6), дачи (5), бани (5), гаражи (7) и транспортные средства (4). На воде зафиксировано три происшествия, погибло четверо человек», – сообщает МЧС России по ХМАО-Югре.

Отметим, что основные причины пожаров ‒ нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и бытовых приборов и неосторожность граждан.