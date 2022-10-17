Женщина-водитель погибла при столкновении с фурой на трассе в Ханты-Мансийском районе

ДТП с погибшей произошло в субботу, 15 октября, на 73 км автодороги «Иртыш» в Ханты-Мансийском районе. По данным окружной Госавтоинспекции, 33-летняя женщина-водитель Mitsubishi выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с фурой Iveco под управлением 59-летнего мужчины.

В результате аварии женщина скончалась на месте. Полицейские установили, что она получила водительское удостоверение всего 4 дня назад.

Всего за выходные на дорогах ХМАО произошло 9 ДТП, в которых 1 человек погиб и 11 получили травмы.