Нефтяники проведут геологические исследования 46 участков недр Югры

В 2023 году югорским нефтяникам отойдет 46 участков недр для геологического изучения. Такую инициативу выдвинули специалисты предложение департамента недропользования и природных ресурсов.

«В перечень войдут 42 участка с целью геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии, 4 участка — с целью геологического изучения недр», — уточнила глава автономного округа Наталья Комарова, сделав акцент на том, что в границах предлагаемых участков нет особо охраняемых природных территорий.

Как пояснил исполняющий обязанности директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егор Збродов, суммарные ресурсы нефти участков составляют 500 млн тонн.