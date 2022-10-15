В ХМАО утвердили новую меру поддержки для студентов с инвалидностью

В Югре студентам с инвалидностью будут оплачивать проезд до места учебы в пределах округа, если колледж или вуз находится за пределами их населенного пункта. При этом данная мера поддержки не будет превышать сумму в 10 тысяч рублей в год.

«Компенсацию на проезд предлагается установить по фактическим затратам, предусмотрев указанную меру также и для одного сопровождающего родителя ребенка-инвалида», — сказала глава ХМАО Наталья Комарова.

Воспользоваться ею, по оценке окружного департамента образования и науки, смогут примерно 140 детей-инвалидов. Кроме того, в Югре будет проиндексирован на 4% размер компенсаций за образовательные услуги и учебные пособия.