Почти 11 миллионов выделят на устройство заключенных на предприятия Югры

В Югре потратят больше 10 миллионов на трудоустройство заключенных. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале губернатора региона Натальи Комаровой.

«В соответствии с соглашением в текущем году из окружного бюджета Федеральной службе исполнения наказаний выделяются 10,9 млн рублей на обеспечение трудовой занятости осужденных исправительных центров в Сургуте, Нижневартовске, Лангепасе», – указано в отчете решений, принятых во время заседания правительства ХМАО.

Напомним, что ранее председатель Совета по правам человека (СПЧ), а также советник президента России Валерий Фадеев оценил трудоустройство заключенных на предприятиях Сургута.