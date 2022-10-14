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45-летняя разница в возрасте не помешала мигранту жениться на югорчанке

Прокуратура аннулировала неравный брак югорчанки с мигрантом

45-летняя разница в возрасте не помешала мигранту жениться на югорчанке
Фото: unsplash.com

Прокуратура Нефтеюганска добавилась признания недействительным фиктивного брака. Нарушения были выявлены в ходе проверки соблюдения миграционного законодательства, сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

В ведомстве установили, что в ноябре 2021 года отдел ЗАГС администрации Нефтеюганска зарегистрировал брак между гражданкой РФ и гражданином Таджикистана. Благодаря этому мигрант получил разрешение на временное проживание в России в льготном порядке, без учета квоты и необходимого срока проживания.

«При этом проверкой достоверно установлено, что с момента заключения брака супруги совместно не проживали. Разница в возрасте между супругами составила более 45 лет, совместного хозяйства супруги не вели, общего имущества, а также общих детей не имеют», - отметили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Прокуратура обратилась в суд с требованием признать брак недействительным и аннулировать запись о его регистрации. Суд требования удовлетворил. Выданное иностранному гражданину разрешение на временное пребывание было аннулировано.


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Сегодня в 13:37, просмотров: 325, комментариев: 0
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