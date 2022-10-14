Волк покусал вахтовиков на Приразломном месторождении в ХМАО

Волк напал на двух сотрудников дочерних предприятий компании «Роснефть» на Приразломном месторождении в ХМАО. Это произошло 6 октября. Сначала пострадал бурильщик, который шел в столовую: хищник укусил его за левую руку в области предплечья. А следом травмы получил машинист, которого волк укусил за живот, пишет портал 86.ru со ссылкой на вахтовиков.

В окружном департаменте недропользования и природных ресурсов подтвердили информацию только об одном нападении животного — на сотрудника «РН-Бурение». Там также добавили, что компания передала информацию о появлении волка на территории и укусе лишь на четвертый день.

«Информация о нападении волка в департамент поступила только 10.10 от заместителя директора по ТБ ОТС ОС ООО «РН-Бурение». На основании данного сообщения было принято решение о мероприятиях по регулированию численности. В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов срок проведения мероприятий, когда есть угроза жизни граждан, — три дня. Охотникам было выдано разрешение (на отстрел. — прим. ред.), они выехали на обследование территории. Животное было ликвидировано», — рассказал журналистам начальник отдела мониторинга, кадастра и регулирования численности объектов животного мира департамента Николай Пащенко.