Два жителя ХМАО пойдут под суд за незаконную добычу рыбы

Сотрудники полиции по Березовскому району установили двух жителей поселка Сосьва в незаконной добыче рыбы на путях миграции к местам нереста. У злоумышленников обнаружили 160 тугунов, три пеляди и три особи сиг-пыжьяна.

«В отношении 52-летнего и 66-летнего граждан, ранее не привлекавшихся к уголовной ответственности жителей п. Сосьва , дознавателем отделом дознания ОМВД России по Березовскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», – отметили в пресс-службе УМВД Югры.

Нарушителям предъявлено обязательство о явке. Общая сумма нанесенного ущерба водным биологическим ресурсам составила почти 95 тысяч рублей.