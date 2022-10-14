​212 новых заболевших ковидом выявили в Югре за сутки, из них 51 в Сургуте

В 20 муниципалитетах ХМАО за минувшие сутки выявлено 212 новых заболевших коронавирусом. Из них в Сургуте - 51, Нефтеюганском районе - 20, Нефтеюганске, Нижневартовске и Радужном - по 17. В других муниципалитетах зафиксировано от 1 до 11 новых случаев заражения.

«По клинической структуре: с симптомами ОРВИ — 206, пневмония — 6», - уточнили в окружном оперативном штабе.

Всего ковидом в Югре болеют 2 536 человек. Общее число лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 246 753. Выздоровели за весь период 241 632 человека, умерли 2 585 пациентов.