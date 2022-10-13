935 автокредитов было выдано в ХМАО в сентябре

Количество выданных автокредитов в Югре сократилось за месяц на 2,9%. Если в августе было выдано 963 автокредита, то в сентябре - 935. Об этом следует из результатов исследования Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом в России количество выданных автокредитов в сентябре составило 52,7 тыс. единиц. Это на 7,3% ниже по сравнению с предыдущим месяцев. А по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сокращение оказалось еще существеннее - на 37,1% (в сентябре 2021 года было 83,8 тыс. ед.).

Сокращение темпов выдачи автокредитов отмечено в большинстве регионов РФ. «При этом самое серьезное снижение было зафиксировано в Кемеровской (-15,0%), Тюменской (-13,5%) и Челябинской (-12,9%) областях, а также Красноярском крае (-12,8%) и Тульской области (-12,7%)», - отметили в пресс-службе НБКИ.