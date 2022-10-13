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Ударил и укусил за палец: югорчанин обвиняется в нападении на полицейских

Жителю Урая грозит до 10 лет колонии за нападение на полицейских

Ударил и укусил за палец: югорчанин обвиняется в нападении на полицейских
pixabay.com

В Урае возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя. Он обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Инцидент произошел ночью 27 августа у здания Урайской городской клинической больницы, куда мужчину доставили для медицинского освидетельствования в связи с нарушением общественного порядка.

«Не желая нести административную ответственность и содержаться в помещении для административно задержанных, он оказал сопротивление сотрудникам вневедомственной охраны, при этом нанес одному из них удар рукой в область головы, а второго укусил за палец в процессе борьбы», - отметили в пресс-службе ведомства.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий. Обвиняемому югорчанину грозит наказание в виде лишения свободы за срок до 10 лет.


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13 октября в 16:55, просмотров: 281, комментариев: 0
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