Жителю Урая грозит до 10 лет колонии за нападение на полицейских

В Урае возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего местного жителя. Он обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Инцидент произошел ночью 27 августа у здания Урайской городской клинической больницы, куда мужчину доставили для медицинского освидетельствования в связи с нарушением общественного порядка.

«Не желая нести административную ответственность и содержаться в помещении для административно задержанных, он оказал сопротивление сотрудникам вневедомственной охраны, при этом нанес одному из них удар рукой в область головы, а второго укусил за палец в процессе борьбы», - отметили в пресс-службе ведомства.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий. Обвиняемому югорчанину грозит наказание в виде лишения свободы за срок до 10 лет.