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Югорчанина осудят за похищение светофорных аккумуляторов

Житель ХМАО пойдет под суд за кражу светофорных аккумуляторов

Югорчанина осудят за похищение светофорных аккумуляторов
Фото: unsplash.com

24-летний житель поселка Пойковский пойдет под суд за похищение светофорных аккумуляторов на участке местной автодороги. Материальный ущерб от кражи составил 50 тысяч рублей.

«В конце июня проезжал ночью мимо участка автодороги, где проводятся ремонтные работы, припарковал автомобиль на обочине вблизи светофора. Убедившись в том, что его никто не видит, взял с багажника молоток, подошел к ящику, на котором сбил навесной замок, открыл крышку и вытащил аккумулятор, затем переехал на другую сторону дороги и повторил свои действия. Похищенные аккумуляторы он продал мужчине за 9000 рублей, которые в дальнейшем потратил на личные нужды», – отметили в пресс-службе УМВД Югры.

Спустя две недели злоумышленник повторил кражу на том же участке дороги. Обвиняемый признался, что пошел на хищение аккумуляторов из-за трудного финансового положения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы сроком до двух лет.


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Сегодня в 14:56, просмотров: 155, комментариев: 0
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