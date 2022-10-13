ХМАО оказался на 13 месте по величине предлагаемой средней зарплаты

Предлагаемые зарплаты в ХМАО выше средних по России на 11%. К такому выводу пришли исследователи базы данных вакансий на сайте hh.ru. Так, средняя предлагаемая зарплата в России составляет 54 948 рублей, а в Югре – 60 973.

Отмечается, что наиболее высокие заработные платы по итогам сентября 2022 года предлагают в Магаданской области (79 719 рублей), Чукотском АО (78 950), Ямало-Ненецком АО (76 860), Москве (76 156) и Сахалинской области (69 784). ХМАО – на 13 месте.

«Разница в уровне зарплат зависит от особенностей экономики региона: от степени развития производства, от того, какие отрасли являются ведущими и какие конкретно предприятия ведут деятельность на территории. Как правило, чем более развита экономика региона, тем более высокие заработные платы предлагают работодатели. Кроме того, ощутимо влияет и географический фактор: регионы России сильно отличаются по климатическим условиям, а значит, и по нагрузке на здоровье работников. Чтобы компенсировать это, введены районные коэффициенты, самые высокие – в регионах Крайнего Севера. Также на уровне предлагаемых заработных плат сказывается специфика занятости: например, в регионах, где преобладает вахтовый метод, зарплаты традиционно выше», – поясняет руководитель пресс-службы hh.ru Анна Осипова.

Напомним, что ранее Югра попала в ТОП-10 регионов России по материальному состоянию населения.