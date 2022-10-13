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За сутки 250 югорчан заболели ковидом

250 новых случаев коронавируса зафиксировали в ХМАО за сутки

За сутки 250 югорчан заболели ковидом
Фото: unsplash.com

250 новых случая коронавирусной инфекцией выявили в 22 муниципалитетах Югры за последние сутки. Из них 62 – в Сургуте, 25 – Нефтеюганском районе, 24 – Нефтеюганске, 15 – Ханты-Мансийске.

«По клинической структуре: с симптомами ОРВИ — 245, бессимптомно — 1, пневмония — 4», – отметили в окружном оперативном штабе.

Всего коронавирусом в Югре болеют 2 860 человек. Общее число лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 246 541. Выздоровели за весь период 241 270 человек. Скончалось 2 585 пациентов.


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Сегодня в 10:34, просмотров: 316, комментариев: 0
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