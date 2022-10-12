В Югре продолжается цифровая трансформация культуры

Очередное заседание комиссии по цифровой трансформации провела Наталья Комарова. Участники обсудили нюансы того, как культура становится более открытой и доступной благодаря цифровым технологиям, рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

«Все, что связано с организацией деятельности в сфере культуры интегрируется в цифровую экономику через создание виртуальных концертных залов и музеев, оцифровку библиотечных фондов, действующих трех региональных интернет-порталов: «Музеи Югры», «Югра литературная» и «Реестр объектов нематериального культурного наследия народов автономного округа», – отметила губернатор Югры.

По словам директора департамента культуры региона Артура Латыпова, только с начала 2022 года проведена большая работа по цифровизации этой сферы. Учреждения из Югры провели почти 20 онлайн-трансляций на портале Культура.рф и еще почти 160 – на PRO.Культура.рф. Идет оцифровка важнейших памятников книжного издательства в библиотеках Югры, электронное собрание книг региона уже содержит более 4,4 тысяч текстов в цифровом варианте.

«В декабре 2022 года запланирован ввод в пользование двух цифровых мультимедиагидов: в бюджетном учреждении автономного округа «Музей геологии, нефти и газа» и в муниципальном автономном учреждении «Музей истории города Урай». Всего к 2024 году в музеях Югры будут функционировать 22 цифровых гида», – отметил Артур Латыпов.