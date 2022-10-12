16+
Логотип Сиапресс
USD  63,7559   EUR  62,5867  

Новости

Больше новостей
Вы прошли ревакцинацию от коронавируса?

Да 42.8%

Нет 57.2%

Всего голосов: 145

Комментировать
0
Оцените качество дорожно-ремонтной кампании-2022 в Сургуте

Отлично 5.3%

Хорошо 17.4%

Удовлетворительно 32.6%

Плохо 31.8%

Не знаю 12.9%

Всего голосов: 132

Комментировать
0
Больше опросов

​Югра через цифровые технологии делает культуру более открытой и доступной

В Югре продолжается цифровая трансформация культуры

​Югра через цифровые технологии делает культуру более открытой и доступной
Фото admhmao.ru

Очередное заседание комиссии по цифровой трансформации провела Наталья Комарова. Участники обсудили нюансы того, как культура становится более открытой и доступной благодаря цифровым технологиям, рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

«Все, что связано с организацией деятельности в сфере культуры интегрируется в цифровую экономику через создание виртуальных концертных залов и музеев, оцифровку библиотечных фондов, действующих трех региональных интернет-порталов: «Музеи Югры», «Югра литературная» и «Реестр объектов нематериального культурного наследия народов автономного округа», – отметила губернатор Югры.

По словам директора департамента культуры региона Артура Латыпова, только с начала 2022 года проведена большая работа по цифровизации этой сферы. Учреждения из Югры провели почти 20 онлайн-трансляций на портале Культура.рф и еще почти 160 – на PRO.Культура.рф. Идет оцифровка важнейших памятников книжного издательства в библиотеках Югры, электронное собрание книг региона уже содержит более 4,4 тысяч текстов в цифровом варианте.

«В декабре 2022 года запланирован ввод в пользование двух цифровых мультимедиагидов: в бюджетном учреждении автономного округа «Музей геологии, нефти и газа» и в муниципальном автономном учреждении «Музей истории города Урай». Всего к 2024 году в музеях Югры будут функционировать 22 цифровых гида», – отметил Артур Латыпов.


нравится (0) не нравится (0)
12 октября в 19:16, просмотров: 210, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Как создают анимацию в Югре? 867
  2. ​Риск споткнуться 600
  3. ​Жители домов управляющей компании «ДЕЗ ВЖР» будут платить теплоэнергетикам без посредников 576
  4. ​Вартовчанка фиктивно прописала 11 мигрантов в садовом домике 570
  5. В Югре за сутки скончался пациент с ковидом 505
  6. В ХМАО создали крупнейшую агломерацию муниципалитетов 493
  7. В Ханты-Мансийске мобилизовали 20 муниципальных служащих 476
  8. ​Бизнес хватается за концессии по школам как за возможность заработать хоть что-то, но и государства уже деньги заканчиваются 474
  9. Пожилой водитель врезался в трубу в Солнечном и погиб 442
  10. Пожилая жительница Нягани больше пяти лет получала заниженную пенсию 436
  1. СМИ: в Югре начинается вторая волна мобилизации 38546
  2. СМИ сообщили о брони от мобилизации для сотрудников «Роснефти» в ХМАО 5836
  3. В Югре опровергли информацию о второй волне мобилизации 4534
  4. Наталья Комарова: заседания призывной комиссии в Югре будут проходить в прямом эфире 2965
  5. Aviaincident: в небе над Югрой опасно сблизились пассажирские лайнеры 2654
  6. Более 70 ошибочно мобилизованных югорчан вернулись домой 2239
  7. ​В детском саду в Таиланде произошла стрельба - погибли свыше 30 человек 1973
  8. Врио военного комиссара ХМАО: повестки могут вручаться на рабочем месте 1877
  9. ​Смотрим и запоминаем 1681
  10. В карьере рядом с Сургутом утонул бывший инспектор ДПС 1658
  1. СМИ: в Югре начинается вторая волна мобилизации 38546
  2. Путин объявил о частичной мобилизации 28147
  3. ​В России все еще существует альтернативная гражданская служба. Разбираемся, работает ли она во время мобилизации 14409
  4. Изменятся ли правила выезда из страны в связи с частичной мобилизацией? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 12521
  5. Ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации в РФ // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 8679
  6. Сургутские врачи вылечили пациента от рака последней стадии новыми методами терапии 7840
  7. Сургутские военкоматы не раскрывают деталей мобилизации 6272
  8. СМИ сообщили о брони от мобилизации для сотрудников «Роснефти» в ХМАО 5836
  9. В Нефтеюганске поймали двух проституток, отказавшихся возвращать деньги 5826
  10. Два одиночных пикета против мобилизации прошли в Сургуте 5174

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика