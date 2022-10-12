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​В Сургуте строят две дороги для НТЦ и еще одну – к будущему мосту через Обь

Югра реализует несколько стратегических транспортных проектов

​В Сургуте строят две дороги для НТЦ и еще одну – к будущему мосту через Обь
Фото siapress.ru

В Сургуте строят две дороги к будущему НТЦ и еще одну – для второго моста через Обь. Ход работ был актуализирован в ходе заседания штаба по строительству, который провел замгубернатора округа Азат Ислаев. Как доложил замглавы Сургута Виталий Шаров, вместе с дорогой на Югорском тракте длиной в 1,3 км идет масштабная укладка коммуникаций: сети наружного освещения, дождевая и хозяйственно-бытовая канализация, а также КНС. Последнюю введут в эксплуатацию в середине 2024 года, напоминает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

Другая дорога – от Югорского тракта до спортивно-технического объединения «Волна» и лодочно-гаражного кооператива «Нептун» будет иметь длину 600 метров, ее строительство идет с апреля 2022 года и завершатся до 7 декабря этого года. Директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Константин Гребешок заверил – рисков несоблюдения сроков или невыполнения работ на этих объектах нет.

Он также добавил, что в настоящий момент идет активная стройка моста через Обь: «Все необходимые земельные участки переданы подрядчику, отсыпано 13 километров дорожного полотна до первой береговой опоры, идет устройство трех опор моста, в том числе двух русловых. Работы идут с опережением графика».


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12 октября в 18:44, просмотров: 356, комментариев: 0
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