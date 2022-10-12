Житель Мегиона решил пройти опрос за деньги, но вместо этого потерял крупную сумму

В дежурную часть полиции Мегиона обратился 32-летний местный житель с заявлением о мошенничестве. Он сообщил, что наткнулся в одном из телеграм-каналов на предложение пройти 2-минутный опрос за 3 тыс. рублей.

После того, как югорчанин перешел по указанной ссылке и указал свои данные, ему поступил звонок. Неизвестная девушка представилась сотрудницей банка и сообщила, что для получения обещанных 3 тыс. рублей за прохождение опроса необходимо продиктовать код, который придет в СМС-сообщении, что югорчанин и сделал. Вместо уведомления о поступлении денег ему пришло сообщение о списании 88,8 тыс. рублей.

Поняв, что попался на уловку мошенников, мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.