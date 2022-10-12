Скульптура медведя пострадала от вандалов в Лянторе

В Лянторе неустановленные пока вандалы обезобразили скульптуру медведя, установленную на первом кольце при въезде в город, на пересечении улиц Магистральная и Эстонских дорожников. Нарушители оторвали от фигуры кусок покрытия, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Очередной факт вандализма в нашем городе. Пока специалисты по благоустройству приводят город в порядок, другие его жители идут на порчу объекта благоустройства! Так, на выходных пострадал медведь», - говорится в сообщении пресс-службы.

Там добавили, что инцидент был зафиксирован, информацию о нем передадут в правоохранительные органы. Неполадки устранили специалисты муниципального учреждения «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление».

Потрепавшие медведя вандалы возмутили горожан. «Люди странные, стоят мишки красиво. Кому мешают?», «Найти и наказать по полной программе, заставить год чистить улицы», «Вот там они кому мешают? Ладно на набережной дети оленям рога пообломали, но здесь то что?», - написали жители Лянтора в комментариях к посту администрации.