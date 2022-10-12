Прокуратура помогла пожилой югорчанке отстоять пенсию

Пожилая жительница Нягани обратилась в прокуратуру с жалобой на нарушение пенсионных прав. В ходе проверки выяснилось, что женщина на протяжении более пяти лет получала пенсию в заниженном размере. Причина - отсутствие в Пенсионном фонде данных о полученной ей зарплате в период 2000 - 2001 годов.

«При этом пенсионный орган не разъяснил пенсионеру о необходимости предоставления недостающих сведений о заработной плате, влияющей на размер получаемой пенсии», - подчеркнули в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Прокурор Нягани обратился в суд с требованием обязать Пенсионный фонд произвести перерасчет и выплатить женщине недополученную пенсию. Суд иск удовлетворил. Права женщины были восстановлены.