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Пожилая жительница Нягани больше пяти лет получала заниженную пенсию

Прокуратура помогла пожилой югорчанке отстоять пенсию

Пожилая жительница Нягани больше пяти лет получала заниженную пенсию
pixabay.com

Пожилая жительница Нягани обратилась в прокуратуру с жалобой на нарушение пенсионных прав. В ходе проверки выяснилось, что женщина на протяжении более пяти лет получала пенсию в заниженном размере. Причина - отсутствие в Пенсионном фонде данных о полученной ей зарплате в период 2000 - 2001 годов.

«При этом пенсионный орган не разъяснил пенсионеру о необходимости предоставления недостающих сведений о заработной плате, влияющей на размер получаемой пенсии», - подчеркнули в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Прокурор Нягани обратился в суд с требованием обязать Пенсионный фонд произвести перерасчет и выплатить женщине недополученную пенсию. Суд иск удовлетворил. Права женщины были восстановлены.


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Сегодня в 11:18, просмотров: 308, комментариев: 0
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