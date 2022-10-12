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Югорчане отдали мошенникам порядка 5,5 миллионов рублей за сутки

Мошенники обманули жителей ХМАО почти на 5,5 миллионов рублей за сутки

Югорчане отдали мошенникам порядка 5,5 миллионов рублей за сутки
Фото: unsplash.com

Почти 5,5 миллионов рублей перевели жители ХМАО мошенникам за прошедшие сутки. В полиции зарегистрировали 10 заявлений о фактах мошенничеств и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом.

45-летний сургутянин поверил телефонным аферистам, которые якобы хотели сохранить его накопления и перевести деньги на «сберегательный счет». Доверчивый мужчина перевел на счет лжебанкиров порядка 700 тысяч рублей. Поверила мошенникам и женщина из Нижневартовского района, которая хотела зарабатывать на инвестировании, но отдала аферисту под видом торгового аналитика более 50 тысяч рублей.

«Другой житель Советского района пошел на «безопасную сделку» с призрачным продавцом, желая выгодно приобрести навигатор с ошейником для отслеживания собак, мужчина перевел на неустановленный счет 42 тысячи рублей, а после след воображаемого торгаша простыл», - сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела и принимаются меры к установлению и задержанию подозреваемых.


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Сегодня в 09:58, просмотров: 231, комментариев: 0
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