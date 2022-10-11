Житель Нефтеюганска подозревается в убийстве из ревности

В Нефтеюганске возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении убийства, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Преступление произошло в ночь с 10 на 11 октября в квартире одного из домов 12 микрорайона. По версии следствия, подозреваемый, будучи пьяным, учинил ссору с 52-летним знакомым на почве ревности и нанес ему не менее 2 ударов ножом в область головы. От полученных травм потерпевший скончался.

«После произошедшего подозреваемый забрал из квартиры нож и покинул место происшествия, однако, не успев избавиться от орудия преступления, оперативно был обнаружен и задержан правоохранительными органами в районе улицы Ленина», - отметили в пресс-службе ведомства.

Расследование продолжается. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.