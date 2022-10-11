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Югорский полицейский задержал грабителя по дороге с работы домой

Полицейский из Сургутского района задержал грабителя по дороге домой после дежурства

Югорский полицейский задержал грабителя по дороге с работы домой
pixabay.com

В Сургутском районе полицейский пресек попытку грабежа. Инцидент произошел в одном из магазинов, куда сотрудник полиции зашел после суточного дежурства.

Страж правопорядка увидел, как мужчина взял с полки бутылку крепкого алкоголя и попытался скрыться. Сделать это ему не удалось - полицейский и сотрудник магазина его задержали.

Злоумышленником оказался 55-летний местный житель. Он пояснил, что после употребления алкоголя накануне плохо себя чувствовал и хотел поправить здоровье новой порцией спиртного.

На мужчину завели уголовное дело. Предварительное расследование окончено. Дело направлено в суд для рассмотрения.


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Сегодня в 13:45, просмотров: 133, комментариев: 0
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